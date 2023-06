"No al parcheggio, quattro idee per recuperare l’ex scuola"

"Non buttiamo al vento 1,7 milioni di euro, ma usiamoli per dare qualcosa alla cittadinanza. No al parcheggio, sì al recupero dell’ex scuola. Si può benissimo rimettere in sesto lo stabile con costi decisamente minori, tant’è che abbiamo redatto diverse ipotesi tecniche. E vanno dalla creazione di spazi per associazioni, mostre, fiere e concerti, fino a un salotto estivo all’aperto". Non molla la presa Pierpaolo Pierucci, coordinatore del Comitato apolitico per il centro civico di Porto Potenza. E anzi l’obiettivo rimane sempre quello di stoppare il progetto dell’amministrazione comunale, che vuole abbattere la vecchia scuola in piazza Douhet, per costruire al suo posto un parcheggio. Proprio ieri mattina Pierucci ha mandato una lettera al Comune, illustrando quattro possibili soluzioni tecniche per riqualificare lo stabile. "Abbiamo consegnato al sindaco Noemi Tartabini le nostre proposte finalizzate al recupero e al riutilizzo dell’ex scuola elementare di piazza Douhet – afferma Pierucci -. Ed è stata decisiva la conoscenza della relazione tecnica sul rischio sismico, redatta nel 2016, ma arrivata al Comitato solo il giorno dopo dell’assemblea pubblica indetta dall’amministrazione comunale. Sono quattro proposte a spesa crescente che tengono conto delle tecnologie già messe in pratica nel post sisma del centro Italia. Tutte le proposte non superano la spesa di 1,7 milioni di euro – osserva ancora Pierucci -, e cioè il budget indicato dal Comune per la demolizione di tutto il complesso, il recupero della palestrina e il famigerato parcheggio". Venendo al dunque, Pierucci spiega che queste "spaziano dal recupero sismico totale sino all’abbattimento e alla ricostruzione dei primi due corpi di fabbrica con la creazione di uno spazio giardino. Così il complesso offrirebbe spazi per mostre, piccoli eventi fieristici, momenti di convivialità, ma anche concerti, rappresentazioni teatrali, spazi per biblioteca, sala video e per prove musicali. Inoltre – aggiunge Pierucci - sono previsti locali per accogliere le associazioni che a Porto Potenza sono numerose, oltreché un posto all’aperto accogliente come salotto estivo per piccole assemblee, conferenze, presentazioni di libri, brevi filmati e piccoli intrattenimenti". Perciò, conclude Pierucci, "superato ogni scoglio tecnico, spetta alla politica la scelta decisiva: se dare una risposta concreta al bisogno di socialità dei cittadini e di sviluppo turistico di Porto Potenza o continuare nella scelta poco lungimirante spendere 1,7 milioni di euro per buttare giù quella ex scuola, precludendo ogni sviluppo futuro di recupero di quell’edificio. Questo, senza dare nulla in cambio alla collettività se non un inutile parcheggio per 40 auto. Adesso sta all’amministrazione, come sempre, fare le sue scelte, nella speranza che siano illuminate dal senso di servizio per la collettività".

g. g.