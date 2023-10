"No al senso unico che porta alla fine del commercio"

"Non toccate la viabilità di corso Matteotti, altrimenti distruggerete il commercio della città". Si può riassumere così l’incontro di lunedì sera, all’hotel Mondial, tra i negozianti del centro, Confartigianato e l’amministrazione comunale di Porto Recanati, dove è stato discusso il nuovo biciplan. L’appuntamento è stato messo in piedi a seguito della prima presentazione del piano della mobilità ciclistica, in municipio a luglio. Ma ciò aveva generato pure il malcontento dei commercianti, per alcune possibili misure annunciate, come quelle di rendere corso Matteotti a senso unico di marcia e realizzare nella stessa via una piccola isola pedonale h24. Per l’amministrazione erano presenti il sindaco Andrea Michelini, l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Riccetti, quella al Commercio Stefania Stimilli, oltre a Riccardo Golota e Giorgio Menichelli, rispettivamente responsabile dell’ufficio marketing e segretario generale di Confartigianato Macerata, Fermo e Ascoli. All’inizio, collegato da remoto, l’architetto Alessandro Tursi (che ha redatto il biciplan, ed è anche presidente della Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha raccontato che un simile progetto è stato avviato nella costa del Teramano e ha aumentato le presenze turistiche. Mentre l’assessore Riccetti ha spiegato nel dettaglio diversi interventi ipotizzati nel nuovo piano della mobilità ciclistica. Nel farlo, ha aggiunto che si tratta solo di una bozza di progetto e perciò i lavori verranno distribuiti nell’arco di alcuni anni, con la possibilità di cambiarli in corso d’opera. Tuttavia, i negozianti (circa una sessantina) hanno ribadito in coro la propria contrarietà nel rendere corso Matteotti a senso unico di marcia. E allo stesso modo hanno bocciato l’idea dell’isola pedonale h24. Non solo, a gran voce hanno sostenuto e avvertito gli amministratori che in caso contrario "distruggeranno il commercio di Porto Recanati". Invece hanno applaudito l’intervento previsto per collegare il lungomare Scarfiotti al centro, che vede la costruzione di piste ciclabili e tre nuovi parcheggi. Alla fine ha preso parola il segretario Menichelli per la Confartiagianato: "Ora dovremo approfondire le proposte dei commercianti per il biciplan, e dopo seguiranno altri incontri sia con i colleghi che con l’amministrazione comunale. La categoria ha preso una posizione e non vuole che il corso sia toccato. A noi spetta andare avanti con questa interlocuzione".

Giorgio Giannaccini