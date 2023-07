No al trasferimento del Filelfo "Ennesima debacle del Comune"

"Emerge con forza un dato politico e cioè che la città è ostaggio delle diatribe tutte interne alle due destre: destra di governo e destra di opposizione a trazione Luconi, con tanto di scesa in campo della destra di governo della Provincia. Giochi di potere e posizionamento consumati sulla pelle di studenti e insegnanti, che da anni reclamano una sistemazione più adeguata e dignitosa in attesa del nuovo polo scolastico". È la riflessione del coordinatore di Civico22 Paolo Dignani (nella foto) sul mancato trasferimento delle dieci classi del liceo classico Filelfo di Tolentino in centro storico, all’ex orfanotrofio. Il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha dato infatti il suo diniego ritenendo la sede non adeguata sismicamente. "Si tratta dell’ennesima debacle dell’amministrazione Sclavi – prosegue Dignani –. Il Comune su questo progetto aveva investito anche 270mila euro, di cui 180mila frutto di una donazione di un privato cittadino. Come Civico22 votammo a favore della delibera per la revisione del bilancio, al fine di poter usare le cifre sopra indicate per ripristinare la fruibilità di parte dell’ex sede del Filelfo. Ci sembra che anche in questa vicenda l’amministrazione si sia mossa con poca cautela, scarsa competenza e una buona dose di pressappochismo. Tanti proclami quanti i problemi emersi nel corso dei lavori di risistemazione dello stabile, che magari si sarebbero potuti evitare con sopralluoghi tecnici più accurati. È passato un anno dall’insediamento della giunta Sclavi. Un anno all’insegna di scivoloni e inciampi vari. Ad oggi questa amministrazione può vantare di aver dato alla città dieci nuovi parcheggi selvaggi in piazza della Libertà per "salvare il commercio locale" e rallegrare i nostri concittadini con feste di ogni genere. Inizialmente erano oggettivamente emersi alcuni punti di convergenza fra il nostro programma elettorale e quello della coalizione Sclavi e nel nostro piccolo abbiamo dato prova di coerenza, serietà e affidabilità votando a favore di alcune delibere che ritenevamo particolarmente dirimenti per la vita della città (edilizia scolastica e area container su tutte). Di contro questa amministrazione – conclude – si è contraddistinta per l’immobilità sulla sanità, per l’aumento della Tari, per il peggioramento della qualità del servizio mense scolastiche e infine per la futura esternalizzazione dello stesso servizio".

Lucia Gentili