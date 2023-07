"No al trasferimento delle classi in centro"

di Lucia Gentili

"Non stiamo lavorando contro nessuno, ma per garantire la sicurezza di studenti, docenti e tutto il personale scolastico. La sede dell’ex orfanotrofio non solo non è adeguata sismicamente, ma non presenta nemmeno le valutazioni per la vulnerabilità. Per questi motivi non ci sono le condizioni per spostare lì una parte delle classi che ora si trovano nei locali ex Quadrilatero". Così il presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha spiegato la scelta di non trasferire le dieci classi del liceo classico Filelfo in centro storico. "Non si tratta di un mio capriccio – aggiunge –, ma di una decisione presa dopo diversi sopralluoghi e controlli all’ex Orfanotrofio. Nell’agosto 2022 il Comune di Tolentino ha incaricato un ingegnere di redigere una perizia asseverata, a seguito della quale ha stanziato 180mila per la riparazione del danno; gli interventi sono conclusi e, con dichiarazione del direttore dei lavori del 3 marzo, sono tornati ad essere agibili (nelle stesse condizioni pre-sisma 2016), ma non sufficientemente per ospitare un istituto scolastico. In questi locali, infatti, non è stato mai fatto lo studio di vulnerabilità sismica, propedeutico agli eventuali lavori necessari per il raggiungimento dell’adeguamento sismico, ad oggi non presente". Parcaroli ha poi ricordato che la Provincia sta continuando a lavorare per il campus di contrada Pace e che "entro luglio si concluderà la gara per l’individuazione della ditta che dovrà realizzare la progettazione esecutiva e poi procedere con i lavori". "Ringrazio tutto l’apparato tecnico della Provincia – precisa –, che ha saputo mettere al centro del proprio lavoro la sicurezza dei ragazzi". "Perché Parcaroli ha cambiato idea?", si chiede in risposta l’amministrazione comunale. "Dopo un anno e dopo tutti gli incontri tecnici e politici – continua – si palesa la volontà della Provincia di non voler migliorare le condizioni degli studenti, mettendo così a rischio il futuro delle scuole di una delle città tra le più importanti della provincia, che raccoglie numerosi studenti provenienti dai Comuni del cratere. Pur nella consapevolezza che la sicurezza deve essere una regola per tutte le strutture (e comunque il Comune si sta adoperando per fare le verifiche del caso sulla porzione di fabbricato agibile), viene da pensare quante strutture ad oggi destinate a scuole, sanità ecc. abbiano tutti i requisiti di legge. Mi rimetto alle decisioni della Provincia – conclude il sindaco Mauro Sclavi – chiedendo che tutte le strutture pubbliche abbiano la stessa attenzione e che gli studenti del Filelfo non siano dimenticati per un tempo indefinito".