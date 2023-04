"No alla centrale". Marconi scrive a re Carlo

Mauro Marconi non si arrende e per cercare di bloccare la costruzione della centrale elettrica che l’Enel realizzerà a Villa Potenza, a pochi metri dalla sua abitazione di contrada Rotacupa, ha deciso di provare tutte le strade. Anche quella di scrivere a re Carlo d’Inghilterra per chiedergli di intercedere con le autorità locali. "Lei ha un grande animo ecologista, ama la natura, la rispetta e la difende – scrive Marconi –. L’ente nazionale dell’energia elettrica italiana vuole espropriare un terreno accanto alla mia abitazione, un’area di estrema bellezza per costruire una centrale di trasformazione di circa 17mila metri quadri. L’Enel, per sua stessa ammissione, può trovare aree più distanti dalle abitazioni e meno impattanti per l’ambiente ma Comune, Provincia e Regione hanno dato le autorizzazioni di legge per la costruzione ormai imminente. Come suo suddito italiano, le chiedo se può intercedere con le autorità locali per modificare la posizione in una zona più idonea che garantisca le esigenze di una comunità che ha il diritto di vivere in un ambiente sano e sostenibile". Marconi da anni porta avanti la sua battaglia. E dopo un primo rinvio che ha portato l’Enel a spostare la struttura di qualche metro, adesso che sono arrivate tutte le autorizzazioni, il progetto sta andando avanti. Così, oltre a rivolgersi a un avvocato, ha pensato anche a re Carlo. "Questa ubicazione è assurda – spiega Marconi –. Nei giorni scorsi sei tecnici dell’Enel sono venuti a prendere le misure prima dell’inizio dei lavori, per cui ho pensato in quanto lord, dato che ho ottenuto il titolo dopo l’acquisto di una piccola proprietà in Scozia, di scrivere a Re Carlo. Nel 1988 l’allora principe di Galles visitò Recanati e, quindi, penso che conosca le Marche e spero possa intercedere con le autorità italiane".