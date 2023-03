"No alla demolizione dell’asilo in via Talpa"

di Gaia Gennaretti

"Chiederemo copia del progetto strutturale per verificare la veridicità delle affermazioni sull’asilo nido di via Talpa". L’architetto Luca Maria Cristini non si arrende e sull’edificio che ospita il nido Virgilio vuole vederci più chiaro. In un’interrogazione in consiglio comunale presentata dalle minoranze, il sindaco di San Severino Rosa Piermattei ha spiegato che la struttura non risponderebbe ai canoni attuali di costruzione.

"Si deve considerare vulnerabile poiché non è stato costruito nel rispetto delle attuali norme in vigore, che sono le norme tecniche del 2018".

Il primo cittadino ha anche fatto alcuni esempi concreti come la presenza di ferri lisci ed altre caratteristiche che renderebbero l’asilo vulnerabile, ma non per questo inagibile. Per demolire e ricostruire il nido il commissario straordinario per la ricostruzione ha stanziato 3 milioni e 800mila euro.

Ma Cristini ribatte: "In relazione all’asilo sono state dette una serie di cose sbagliate. La struttura originaria è del 1964, poi ampliata nel 1982. L’ampliamento è stato separato da un giunto strutturale dal primo edificio e, contrariamente a quanto è stato pubblicamente affermato non ha ferri lisci (lo si legge dal capitolato d’appalto). Presto chiederemo copia del progetto strutturale per verificare se è vero che le staffe non sono continue. Non può avere ferri lisci e tutte quelle caratteristiche negative che lo renderebbero, secondo non si sa chi, vulnerabile perché agli atti non risulterebbe nessuna perizia strutturale né valutazione in tal senso. La parte nord-est non credo possa essere considerata vulnerabile sismicamente, dunque pericolosa; ma sono i fatti a dimostrarlo, visto che, salvo un brevissimo periodo dopo il sisma, ci sono stati sempre dentro i bambini, che, peraltro, mi pare di aver visto sempre entrare anche nella porzione del 1964".