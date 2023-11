No alla discarica, il comitato ricorre ancora al Tar:: "L’Ata 3 è disinteressato nel valutare le osservazioni"

Il comitato "RespirApiro", che si batte contro la realizzazione d’una discarica nel territorio apirano, ha presentato un altro ricorso, il quarto, al Tar, contro quanto deciso dall’assemblea dell’Ata 3, "che ha manifestato ancora una volta – sottolinea l’ingegner Davide Tomassoni (nella foto) presidente del comitato – il suo disinteresse nel valutare le osservazioni tecniche da noi trasmesse. Le ragioni per cui è stato deciso di approvare definitivamente il Piano d’àmbito, appaiono incomprensibili, considerate le palesi contradditorietà e illogicità che lo caratterizzano". Tomassoni fa rilevare che "il documento approvato secondo la normativa regionale a cui dovrebbe sottostare, deve fornire precise indicazioni circa i siti ove insediare gli eventuali nuovi impianti. In realtà, il requisito non è stato soddisfatto. E riteniamo che l’iter appena concluso non sia stato completato, non avendo dato esecuzione alle prescrizioni relative all’applicazione dei criteri di micro-localizzazione, alla loro analisi comparativa e alle indicazioni per l’individuazione del sito o, almeno, di una ‘rosa ristretta’". Secondo il comitato "RespirApiro" "si è andati avanti ignorando anche stavolta tutto il materiale tecnico e le elaborazioni oggettive trasmesse, che non hanno trovato il minimo riscontro ed esame prima che si procedesse all’approvazione del Piano". E allora il comitato ancora una volta ha proposto ricorso al Tar "impugnando l’ennesimo provvedimento amministrativo – spiega Tomassoni – che lede l’interesse giuridico della nostra comunità che si trova, dopo tre anni, a vivere una situazione d’incertezza e precarietà". Quindi, un auspicio, affinchè "entro l’anno si possa finalmente conoscere i risultati delle verifiche localizzative di dettaglio".

Gianfilippo Centanni