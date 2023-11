No alla violenza contro le donne: passeggiata a cavallo con Giulia Mattioli

"Rispetta le donne. Diciamo no alla violenza" è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà domenica all’Abbadia di Fiastra. Alle 9.30 passeggiata a cavallo con Giulia Mattioli, agente della Polizia-Fiamme Oro e atleta internazionale. Alle 12 apertura degli stand della Polizia per la giornata "Questo non è amore". L’iniziativa è promossa da Provincia, Comuni di Tolentino e Urbisaglia, Pro Loco Tct, Artemisia Lab e Consigliere al lavoro – Women at work.