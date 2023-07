No alla violenza di genere Gentilezza sulle note del Mof

di Lorenzo Fava

"SicurezzaVera" e "Vetrine gentili": due progetti accomunati dal legame con il territorio, il Macerata Opera Festival e l’attenzione alla gentilezza, essenziale per combattere la violenza di genere. La questura, Confcommercio e il comune di Macerata sono, con l’arena Sferisterio e circa 400 esercizi commerciali, protagonisti di quest’iniziativa di sensibilizzazione e salvaguardia della libertà e della sicurezza delle donne. Nell’arco del festival lirico le aperture degli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa saranno prolungate fin dopo la fine degli spettacoli e, tramite un Qr code che informerà sulle aperture, i commercianti, previo un prossimo corso di formazione appositamente istituito, potranno segnalare eventuali situazioni a rischio violenza. "Si parla molto di violenza di genere, è importante fare qualcosa di concreto - ha detto il questore Luigi Silipo -, questo progetto vuole essere fondamento di un utilizzo positivo della rete internet, che spesso nasconde invece molte insidie. Il commerciante che nei giorni scorsi è intervenuto per aiutare due donne in difficoltà è sicuramente un virtuoso esempio. Gli esercenti potranno segnalare in qualsiasi momento situazioni pericolose". "Chi vorrà aderire al progetto sarà appositamente formato nelle prossime settimane - ha detto Federica Polacco, responsabile marketing Confcommercio per le Marche centrali -, con tanto di test a fine corso. La nostra volontà è quella di, se non debellare, quantomeno arginare il problema della violenza di genere. Abbiamo per questo scelto a simbolo del progetto ’Vetrine gentili’ la lavanda: l’idea è quella di rendere la città accogliente, gentile, femminile". "Questi progetti fanno onore alla città e a Confcommercio - ha detto l’assessore alla Cultura Katuscia Cassetta -, il cambio di paradigma linguistico è essenziale. Si è scelto di attenzionare la gentilezza, non la violenza. Le donne hanno diritto di mostrarsi e di essere libere, non sentirsi minacciate. La scelta del fiore è poi raffinata e gradita". "Vorremmo i soggetti coinvolti fossero sentinelle sul territorio. La sicurezza è la vera misura di contrasto alla violenza di genere. Serve una collaborazione diffusa" ha dichiarato la vice questore Patrizia Peroni. "Collaborazione e coinvolgimento sono fondamentali. Lo Sferisterio è il simbolo della città, il Mof un elemento culturale del territorio. Attraverso la tradizione si costruiscono relazioni con le strutture che accolgono i turisti, su questa base va costruito l’attaccamento al Macerata opera festival" ha detto Maurizio Tosoroni, responsabile marketing associazione Arena Sferisterio. "Musica e cultura possono aiutare molto a migliorare certe dinamiche. La bellezza aiuta ad essere meno aggressivi, più gentili. Le opere di quest’anno, la Lucia di Lammermoor, la Carmen e la Traviata agiscono sul pensiero e sulla coscienza. Noi che viviamo la città - ha chiuso il sovrintendente dell’associazione Arena Sferisterio, Flavio Cavalli - dobbiamo esserne i primi controllori".