"No alla violenza sulle donne": l’appello dall’Abbadia di Fiastra

“Rispetta le donne, diciamo no alla violenza”, il nome dela manifestazione organizzata domenica all’Abbadia di Fiastra in onore del 25, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Deborah Pantana, consigliera delle pari opportunità, in collaborazione con la Provincia di

Macerata, il Comune di Tolentino, il Comune di Urbisaglia, il consigliere al lavoro Woman at work, la Pro loco e ArTemisia Lab di Treia, ha organizzato una cerimonia per sensibilizzare i cittadini riguardo le violenze di genere. La mattinata è iniziata con la passeggiata a cavallo a cura di “La casa dei cavalli” con Giulia Mattioli, atleta internazionale di Pesaro, l’agente della Polizia di Stato, il Reparto a cavallo e Fiamme oro, gruppo sportivo della polizia di Stato. A seguire, l’inaugurazione dello stand allestito dalla Questura di Macerata dove le psicologhe del Centro antiviolenza, fornivano informazioni circa il numero di emergenza da chiamare, 1522, che quasi nessuna donna conosceva. Inoltre, spiegavano come riconoscere i primi segnali di una violenza, per evitare di arrivare ad un qualcosa di più aggressivo. "Dobbiamo organizzare manifestazioni nelle piazze, Bisogna scendere in piazza per sensibilizzare sul tema. E a Macerata dovrebbe essere l’Università a indire una simile iniziativa coinvolgendo gli studenti", conclude la Pantana.