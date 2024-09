"No all’accorpamento delle primarie". Scatta la raccolta firme dei genitori

A Camerino una raccolta firme contro il paventato accorpamento degli istituti di scuola primaria Betti e D’Acquisto. Ad organizzarla un gruppo di genitori preoccupati per l’eventuale insufficienza di spazi. "Si fanno sempre più insistenti – si legge nel testo della raccolta firme – le voci sull’accorpamento dei due istituti di scuola primaria Betti e D’Acquisto nel nuovo stabile in via Madonna delle Carceri. Questa decisione dell’ultimo momento porterebbe a risvolti tutt’altro che rosei in termini di viabilità, di qualità dei servizi e di funzionalità degli spazi. Lo scorso inverno ci è stato mostrato il cantiere di uno stabile grande e all’avanguardia, in grado di ospitare una grande mensa, una grande palestra (sufficiente alle esigenze di elementari e medie), erano previsti ampi spazi comuni, laboratori, una biblioteca e aule preposte ai bisogni speciali. Accorpando i due istituti, ciò che abbiamo visto non potrà esserci perché lo spazio non sarà sufficiente. Dopo quasi sette anni in cui i nostri figli sono stati ‘costretti’ in spazi inadeguati seppur funzionali all’emergenza del momento – scrivono ancora – per l’avvio del nuovo anno scolastico avremmo sperato migliori condizioni, secondo quanto ci era stato promesso e garantito. Le famiglie pertanto sono invitate ad apporre una firma per manifestare il proprio dissenso nella speranza che gli organi competenti ne tengano conto e non concretizzino questa infausta possibilità".

A destare preoccupazione si aggiunge anche la questione della mensa. Di recente il servizio dei pasti è stato dato in gestione, a seguito di gara, ad una Cooperativa di Faenza, la Gemos, che ha formulato l’offerta più vantaggiosa. Tuttavia i pasti saranno uguali per tutti, dal nido alle elementari, con disagi ovvi per i bambini da zero a tre anni. Inoltre, sembra che cambierà anche il contratto dei cuochi, prima a tempo indeterminato e ora con un contratto a tempo determinato fino a dicembre con possibilità di proroga da gennaio a giugno. La cucina sarà per tutti alla scuola Ortolani e poi i pasti saranno distribuiti alle scuole della città.