"No all’antenna", raccolte 300 firme a Castelletta

"No all’antenna", nasce il comitato di contrada Castelletta. Hanno raccolto circa 300 firme e le hanno depositate in Comune i residenti che si oppongono all’installazione di un "palo alto 30 metri e con 12 apparati trasmittenti". L’installazione sarà su un terreno in via Monte Troiano della diocesi. "Il nostro scopo è informare la cittadinanza sul fatto che sarà installata un’antenna in una zona paesaggistica molto bella – dicono dal comitato presieduto da Matteo Bianchini (il vice è Gilberto Baffo) –. L’impianto potrà creare un disagio a livello di salute e un deprezzamento degli immobili. A un chilometro da qui ci sono le scuole, e nelle vicinanze una struttura ricettiva e un’associazione di equitazione frequentata spesso dalle colonie. Abbiamo provato a contattare la diocesi, ma nessuno ci ha risposto. Anche dal Comune ci hanno assicurato di aver tentato di contattarli. La nostra richiesta è di spostare l’impianto e che di applicare il piano antenne". Il Comitato si coordinerà con quello di via Indipendenza, attivo da un paio di mesi.

f. r.