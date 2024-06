No all’apparentamento tra Bravi e Fiordomo

È vero che c’è tempo sino alle 12 di oggi, per un eventuale apparentamento fra la coalizione perdente di Francesco Fiordomo e quella di Antonio Bravi, per il ballottaggio con Emanuele Pepa del centro destra. Ma sembra ormai sfumata qualsiasi possibilità per giungere a un simile accordo.

Bravi considera irricevibili le richieste di Fiordomo che, oltre a entrare in consiglio comunale, in caso di apparentamento e di vittoria al ballottaggio di Bravi con quattro suoi consiglieri, avrebbe chiesto in più la presidenza del consiglio e un assessorato. Senza considerare che si sarebbe poi aperto il mercato sulle nomine nelle varie partecipate del Comune, Astea compresa. Secca la replica di Bravi: "Per il bene di Recanati ho provato a costruire un dialogo con Francesco e le sue liste per arrivare al ballottaggio, rappresentando comunque quell’elettorato che non avrebbe mai votato la destra. Nell’incontro abbiamo, però, trovato un atteggiamento rigido e richieste poco realistiche con un netto rifiuto delle proposte avanzate da parte della nostra coalizione".

Quali erano le richieste? Da quello che è emerso Bravi e le altre liste a lui collegate sarebbero state disposte a un apparentamento parziale, senza cioè cedere troppi scranni in consiglio. Saltato l’accordo, Bravi non si arrende convocando per oggi pomeriggio alle 18, al Salone del Popolo, candidati ed elettori del Progetto Civico di Francesco Fiordomo. "Chiedo a quanti si riconoscono nei più alti valori della democrazia, che alimentano un proprio senso civico, un atto di responsabilità per non lasciare la nostra bellissima Recanati in mano a un’amministrazione di destra che, per come si propone, rappresenterebbe un arresto del progetto di crescita della città".

Un invito, però, che difficilmente sarà accolto da tutti i candidati delle sei liste di Fiordomo, a giudicare dal comunicato che ha fatto seguito all’iniziativa del sindaco uscente, targato proprio Progetto civico, dove si polemizza persino sull’atteggiamento che avrebbe assunto Bravi nell’incontro di mercoledì, giudicato non troppo accogliente al punto che, "guardandoci dall’alto verso il basso – si legge –, è apparso puntare solo a imporre la sua visione". Un appunto che non invita proprio alla conciliazione fra le parti. Con l’apparentamento, ricordano Fiordomo e i suoi amici in maggioranza, "Bravi avrebbe 6 seggi, noi 4 (con tre liste rappresentate oltre al candidato sindaco), 6 la minoranza (che l’apparentamento tutela, come è giusto che sia). Un accordo trasparente e onesto, che poteva consentire di tentare il miracolo, perché solo un miracolo può arrestare Pepa". Invece sarebbe prevalso, secondo quanto si legge nel comunicato, l’interesse a "salvaguardare gli equilibri e gli interessi dei partiti (in particolare dei Cinque Stelle)".

Asterio Tubaldi