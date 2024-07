"No alle divisioni, promuoviamo la vongola"

"Nessun intento divisivo, ma solo la volontà di promuovere il prodotto vongola". Con questo principio il Co.Ge.Vo di Ancona interviene per chiarire il senso del Festival della Vongola organizzato a Civitanova dal 5 al 7 luglio, con interventi tecnici e con degustazioni, patrocinato dal Comune. Evento che però ha visto insorgere il consorzio dei vongolari civitanovesi, che si sono sentiti esclusi.

"Ci siamo confrontati – spiegano dal Co.Ge.Vo dorico – con l’assessore Francesco Caldaroni per questa iniziativa che in un primo momento si doveva tenere dal 21 al 23 giugno poi, per questioni organizzative, la data è slittata a luglio. Quando siamo stati contattati sapevamo che il prodotto doveva essere conferito da entrambi i consorzi, di Ancona e di Civitanova, ma la data è stata procrastinata e a quel punto non è stato più possibile utilizzare vongole pescate nel compartimento civitanovese perché in fermo pesca, e si è allora deciso di portare il prodotto del Co.Ge.Vo di Ancona, ma con l’unico intento di rendere protagonista la vongola, fare promozione, parlare di tracciabilità del prodotto sottolineando gli aspetti che stiamo trattando su tavoli nazionali e regionali, per ottenere un marchio di qualità e per una promozione più efficace da far arrivare al consumatore finale. Non è quindi, e non sarà mai, il festival della vongola anconetana".

"Sia l’assessore Caldaroni che il sindaco Ciarapica – continua il Co.Ge.Vo. di Ancona – hanno percepito queste intenzioni e per questo l’amministrazione ha deciso di patrocinare l’evento, con l’obiettivo di rendere Civitanova vetrina regionale del prodotto vongola tanto che sono stati invitati anche i sindaci di Ancona e Senigallia, il consiglio regionale, le Capitanerie di porto delle Marche, esponenti del Cnr, consorzi di gestione, associazioni di categoria e università. Che non potessero esserci nelle intenzioni organizzative finalità territoriali, lo dice anche il fatto che del nostro consorzio fanno parte oltre venti equipaggi di anagrafe civitanovese, oltre che doriche e senigalliesi, e perciò questo festival rispetta anche il principio della territorialità .Quindi – è la conclusione – non è fuori luogo aver scelto Civitanova come sede dell’iniziativa. Dove ci chiamano andiamo, purché si parli di vongole, dei problemi e delle opportunità della categoria e della necessità di promuovere meglio il prodotto".

Lorena Cellini