"No alle multinazionali, il servizio idrico resti in mani pubbliche"

"Il percorso per arrivare a una definizione, pur se in ritardo, è ancora all’inizio. Ma ora si dovrà procedere in maniera abbastanza decisa e perentoria se si vorrà evitare di mandare a gara l’assegnazione del servizio. L’ipotesi di una multinazionale che lo rilevi a scapito dell’affidamento "in house" sarebbe una sconfitta politica per il territorio, evitabile solo anteponendo una visione costruttiva a meri interessi personali di qualcuno". È quanto scrive Massimo Belvederesi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, riguardo alla gestione del servizio idrico integrato che, in prima battuta, se la prende con il Partito democratico che – a suo avviso – nell’assemblea dell’Ato3 in cui è stato eletto presidente Alessandro Gentilucci (sindaco di Pieve Torina) ha solo posto veti, senza proporre nomi. "Solitamente – argomenta il coordinatore di FdI – la sinistra è disposta ad un confronto costruttivo e avrebbe dovuto esserlo maggiormente in questo caso, visto che si è dibattuto di un servizio pubblico molto importante come quello idrico". Fratelli d’Italia sostiene con decisione "che il servizio idrico debba rimanere pubblico e essere gestito in maniera consortile dagli stessi soggetti che fino ad ora se ne sono occupati: società consortili affidatarie delle concessioni, società di gestione e comuni di riferimento delle stesse". È questo l’unico modo per "salvaguardare i posti di lavoro e famiglie dei dipendenti del settore, i cittadini della provincia per quanto riguarda le tariffe e tutto l’indotto". Secondo FdI, su questi argomenti, la politica con la "P" maiuscola non deve dividersi, ma deve dare una dimostrazione della sua maturità.

f. v.