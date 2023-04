"No all’isola pedonale di sabato"

C’è un certo malumore tra alcuni commercianti del centro, i quali temono che il Comune di Porto Recanati voglia istituire di sabato l’isola pedonale pomeridiana in corso Matteotti, a partire da questa estate. Per il momento, bocche cucite da parte dell’amministrazione comunale sulla questione, e l’unico dato concreto è che il sindaco Andrea Michelini ha convocato il gruppo dei negozianti per un incontro previsto il 3 maggio. E la cosa strana è che la giunta non ha ancora spiegato quale sarà l’oggetto della discussione. Per questo, diversi commercianti temono che la maggioranza vorrebbe avanzare l’ipotesi di un’isola pedonale pomeridiana, nella via principale del paese, anche di sabato. Un tema, questo, che in città è sempre stato sentito dalla categoria, visto che una parte non è mai stata a favore della pedonalizzazione del corso. Fatto sta che regna un po’ di preoccupazione tra diversi negozianti, anche perché quelli favorevoli all’isola pedonale sono principalmente le attività del food (bar e pizzerie). In realtà, di questa vicenda si era interessato la scorsa settimana il gruppo di minoranza ’Centrodestra Unito’, che aveva formulato un’interrogazione durante il Consiglio comunale, per chiedere lumi alla maggioranza se fosse vera l’intenzione di proporre l’isola pedonale di sabato. Proprio in quel frangente, l’amministrazione aveva negato tale ipotesi, rispondendo all’opposizione che "non abbiamo mai pensato di chiudere il Corso e voi date retta alle voci, alle chat". Ma ’Centrodestra Unito’ non ci sta e ribatte di aver saputo dell’isola pedonale direttamente da un membro della maggioranza. "Sull’intenzione di chiudere il Corso di sabato, vi dobbiamo dire che hanno bleffato (per usare un eufemismo) fortemente – scrive ’Centrodestra Unito’ sulla propria pagina Facebook -. La notizia era vera e a noi non era giunta dai social o dalle chat, ma da uno dei membri della maggioranza e l’argomento era stato trattato ampiamente, tanto che il provvedimento doveva diventare operativo a brevissimo, forse dai primi di maggio. La nostra interrogazione ha evidentemente bloccato il provvedimento prima di essere emesso e tanto volevamo avvenisse". Rimane il fatto che ora i commercianti aspetteranno di capire cosa il sindaco Michelini annuncerà nell’incontro in programma ai primi di maggio. Ma, qualora l’ipotesi dell’isola pedonale sarà messa sul piatto, sembra quasi certo che troverà l’opposizione di almeno una parte della categoria.

Giorgio Giannaccini