"No allo sportello per i vulnerabili. Ma il disagio non va ignorato"

Tra le mozioni presentate dai gruppi di minoranza nell’ultimo consiglio comunale di Corridonia, la discussione si è accesa in merito alla proposta, poi bocciata, di istituire uno sportello di ascolto e sostegno per le persone più vulnerabili. Tra i firmatari anche l’ex consigliere di maggioranza, oggi al gruppo misto, Gioele Giachè (foto). "Purtroppo, la mozione è stata respinta senza che fosse proposta alcuna alternativa o emendamento – ha affermato – dimostrando non solo una distanza politica, ma forse una distanza emotiva. Mi hanno dato del sognatore, ma purtroppo questi problemi sono fin troppo reali. Non possiamo ignorarli né minimizzarli. Un’amministrazione comunale dovrebbe essere il primo punto di riferimento per i cittadini, a maggior ragione quando necessitano di aiuto. Non parliamo di competenza ma di empatia. Abbiamo il dovere di prenderci cura delle fragilità della comunità, altrimenti faccio fatica a capire i motivi per cui ci siamo messi al servizio della cittadinanza".

Lo stesso Giachè ha annunciato che nella prossima assise sarà riproposta una mozione sul tema che nel frattempo è stato posto all’attenzione dell’amministrazione tramite posta elettronica certificata. "Ritengo che il tema delle fragilità meriti una riflessione più approfondita e congiunta – scrive Giachè –. Credo sia nostra responsabilità, come amministratori e consiglieri, affrontare i problemi di chi vive in situazioni di disagio e, in quanto istituzione più vicina ai cittadini, dobbiamo impegnarci per trovare soluzioni concrete. Chiedo, dunque, di valutare l’opportunità di convocare una riunione tra i consiglieri, per discutere insieme le modalità migliori per affrontare il tema delle fragilità".

Diego Pierluigi