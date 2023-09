No all’uso di droga e alcol Notti della movida più sicure

Proseguono le iniziative del Comune di Macerata per ridurre, soprattutto tra i più giovani, il rischio di incidenti stradali dovuti all’uso di droga o alcol. Con il progetto ministeriale #LifeAddicted, il 25 settembre partirà un primo corso di formazione gratuito diretto a operatori della Polizia locale, ed esperti del settore pubblico e privato impegnati nelle attività di informazione e prevenzione. "#LifeAddicted. Never Drive when you are high" è un progetto finanziato dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le politiche antidroga - e vede il coinvolgimento come partner dell’Università di Macerata. "Scopo del corso è creare sinergie e scambi di prassi tra i vari attori della prevenzione, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare le competenze dei vari operatori – spiega l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna –. Questo primo momento formativo è organizzato in collaborazione con esperti del dipartimento dipendenze patologiche Ast 3 e ne seguiranno altri realizzati in collaborazione con l’Università di Macerata, partner del progetto. La formazione degli operatori rappresenta un’occasione unica per rafforzare le competenze di una rete che già è attiva sul territorio e che, grazie al progetto, sta mettendo in campo iniziative che andranno a supportare il lavoro della Polizia locale durante le notti della movida". Per avere maggiori informazioni e per iscriversi è possibile consultare la pagina dedicata al progetto nel sito internet del Comune, all’indirizzo https:www.comune.macerata.itarticolazione-degli-ufficiservizio-polizia-localeprogetto-life-addicted.