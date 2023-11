"Nobel per le donne scienziate", Unicam premia gli studenti

Tutti gli elaborati sono stati vincitori di un premio speciale al "Nobel per le donne scienziate", organizzato dal gruppo di ricerca della professoressa Paola Scocco della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria di Unicam. A fine settembre le classi quinte delle primarie di Matelica e Esanatoglia avevano partecipato a un incontro durante il quale Scocco e Anna Paniccià, studentessa del corso di laurea triennale in Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali avevano raccontato le storie e le scoperte di alcune donne che hanno dato un contributo fondamentale nella ricerca; era stato indetto il concorso di idee "Premio Nobel per le donne scienziate". Martedì si è svolta la cerimonia di premiazione al polo didattico di Matelica, alla presenza del professor Claudio Pettinari, nel suo ultimo incontro ufficiale da rettore, con la dirigente scolastica dell’I.C. "E. Mattei" Roberta Carboni, il sindaco e il vicesindaco Massimo Baldini e Denis Cingolani. Alla classe 5°A è stato assegnato il premio "Le donne per la scienza"; la 5°B ha ricevuto il premio "Scienza è donna" per aver costruito una coccarda fiorita con le foto e le biografie delle scienziate a cui è stato negato il Nobel. Il premio "Libera scienza" è stato conferito alla sezione C. La 5°D è stata premiata con il riconoscimento "Manualità". Infine, la 5ª della sede di Esanatoglia ha ricevuto l’attestato "Scienza e arte". A sorpresa, donazione da parte dell’ateneo di un buono di 500 euro alle classi partecipanti al progetto spendibile in libri e materiale scolastico.