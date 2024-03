"Noi costrette a spostarci di 20 chilometri: assurdo"

La lettera di "sfratto" della Regione ha gettato nello sconforto gli imprenditori agricoli della montagna maceratese. Un fulmine a ciel sereno che nessuno si sarebbe aspettato viste le rassicurazioni ricevute da Regione e commissario straordinario. Tanto più se si pensa che la soluzione dei "Mapre" era arrivata dopo diversi mesi dal sisma del 2016.

Lo sa bene Milena Lucarini, della Fattoria Lucarini di Pieve Torina: "Dopo il terremoto per gli agricoltori e gli allevatori la Regione ha scelto un percorso diverso rispetto alle aree Sae. Nel principio di consentirci di vivere vicino alle nostre aziende ai nostri animali, ci hanno fornito i Mapre, dopo circa 8 mesi dal sisma. Tutti noi ci siamo dovuti organizzare di conseguenza non senza sacrifici. Intanto queste strutture erano dei container, e sono più piccoli delle Sae. Noi siamo tre sorelle, ciascuna con marito e figli, e nostra madre e ci siamo dovuti arrangiare con lo spazio che avevamo. Inoltre, per installare i quattro Mapre che la Regione ci ha assegnato, abbiamo dovuto acquistare un terreno adatto". La Regione, nel 2017, aveva stipulato un contratto di affitto dei moduli abitativi con un’azienda fornitrice. Contratto che scadrà proprio quest’anno e anziché propendere per una proroga, ha stabilito di riconsegnare i Mapre e di offrire agli allevatori il contributo di autonoma sistemazione. "Dopo 8 anni di sacrifici ora la Regione ci dice che a giugno scadrà il noleggio e verrà smantellato tutto. Ma con il Cas decade il principio di stare vicino all’azienda. Per trovare un’abitazione dovremmo, come minimo, spostarci di 20 chilometri. È una assurdità. Nel ‘97 le persone sono state quattro anni nei container e poi nelle casette di legno che sono rimaste di proprietà di chi le abitava. Nel nostro caso, oltre al danno c’è la beffa. Non solo abbiamo avuto un container, più piccolo di una Sae, non solo abbiamo dovuto comprare il terreno per installarlo ma ora dobbiamo nuovamente cercare una soluzione. È umanamente orribile". Ad aggravare il tutto c’è il problema di una comunità già fortemente disgregata, di un territorio che soffre di spopolamento. "Gli anziani se ne stanno andando e i giovani per lavoro o per scelta di vita, lasciano questi territori. La ricostruzione è partita ma molto lentamente e il turismo ormai non c’è più".

Sandra Ciammaruchi de Il Pastorello di Cupi (Visso) dice di aver parlato con gli uffici della Regione: "Mi hanno detto che se entro il 6 giugno avremo presentato il progetto di ricostruzione, ci lasceranno i Mapre. Noi un progetto lo abbiamo già presentato e i lavori stanno partendo. È stata installata l’impalcatura. E stiamo presentando anche un secondo progetto. Non so se sarà fattibile ma la situazione è questa".