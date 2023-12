NOI MACERATESI

Gentile lettrice, in effetti questo bombardamento di telefonate sta diventando micidiale in qualunque ora della giornata. Diventa anche difficile rimanere sempre cortesi con i poveri malcapitati addetti dei call center, i quali peraltro a volte mostrano qualche cedimento. Capita qualcuno che inizia proponendo gentilmente un servizio qualsiasi, e al nostro rifiuto opponga un’insistenza aggressiva e anche sgarbata. Ma noi non siamo certo tenuti a dire di sì a tutto quello che ci viene offerto: avremmo tutti, come lei dice, 20 depuratori per l’acqua, decine di contratti per luce e gas tutti convenientissimi, di sicuro, e una serie di oggetti inutili arrivati per posta senza un vero perché. Più noi impareremo a diventare coriacei a questo metodo di marketing, più possiamo sperare che questo tormento quotidiano finisca. Altre speranze di difesa non ce ne sono: il registro delle opposizioni non funziona minimamente, e i nostri dati personali circolano felici e spensierati ogni volta che facciamo la tessera di un supermercato, ci registriamo a un sito, facciamo sui social il test "quale ortaggio sei".