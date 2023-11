NOI MACERATESI

Gentile lettore,

sono numerose le cose che perdiamo di vista, insieme alle priorità, purtroppo per noi. Tutti i temi che lei ha citato sono importanti, meritevoli di attenzione, di impegno, di dibattito e, osiamo, anche di tentativi di soluzioni. Ce ne sono moltissimi altri, altrettanto importanti. Bisogna dire che, in certi casi, quello che disturba un po’ non sono tanto gli argomenti, quanto il bombardamento mediatico a colpi di chi la spara più grossa, senza rispetto, senza competenze, persino in certi casi senza senso del pudore. Ma non bisogna confondere i piani. Se in televisione si parla molto di un tema, perché ritenuto emotivamente coinvolgente, non vuol dire che nel frattempo non ci si dedichi anche ad altre cose. Un conto sono i riflettori, un conto è la vita reale, che intanto va avanti cercando di intervenire dove e come possibile. Il risalto mediatico nasce dalla volontà di captare i gusti del pubblico, ha un suo valore, può alimentare una discussione produttiva. Ma oltre a questo rimane chi i problemi cerca di affrontarli e risolverli con leggi, fondi, accordi, trattative, ricerche.