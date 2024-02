NOI MACERATESI

Gentile lettore, è vero, sembra proprio assurdo che per un po’ di maltempo, per giunta nella sua stagione, la protezione civile debba mettere tutti in guardia come se fosse in arrivo il diluvio universale. Peccato però che la storia recente, purtroppo, ci abbia insegnato che non si tratta più di maltempo, o che anche se la pioggia è la stessa, la terra che la riceve è cambiata, e di conseguenza sono cambiati gli effetti. Lei avrà certo sentito parlare di alluvioni, frane, città coperte di acqua, danni ingentissimi, persino morti, disgraziatamente, e anche vicino a noi. Non c’è una zona che si sia salvata, perché ovunque abbiamo cementificato senza pietà, e il cemento non assorbe l’acqua. Neanche l’inverno è più lo stesso, perché la neve e il freddo hanno latitato, e se piove lo fa in maniera torrenziale, come ai tropici. Negarlo è non solo inutile, ma anche pericoloso: facciamo tutti i conti con i danni – morali ed economici - causati dalle alluvioni, perché far finta di nulla quando invece potremmo ancora cercare di migliorare la situazione, almeno un po’?