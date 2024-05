NOI MACERATESI

Gentile lettrice, l’unica soluzione è un felice connubio tra proposte dal forte impatto e progetti che sappiano seminare la curiosità per varcare quelle porte. Nel 2019 c’è chi ha messo piede per la prima volta allo Sferisterio, anche da fuori regione, per non perdere il concerto dei Maneskin, poi è stata la volta dei Simply Red, di Madame, di Zucchero, di Roberto Bolle, di Svetlana Zacharova. Sono proposte che si vendono da sole, ma ce ne sono anche altre per le quali è indispensabile una preparazione ed ecco che sono i benvenuti quei progetti dedicati ai giovani dalle Elementari alle Superiori per introdurli alla lirica attraverso un percorso graduale che permetta di assistere alla rappresentazione in Arena consapevoli della genesi del testo dell’opera, della sua musica, della storia e del lavoro necessario per portarla in scena. La speranza è che un giorno questi giovani sentano la necessità di andare ad assistere a un’opera lirica, di ascoltare ogni tanto qualche aria. Lo stesso discorso può essere fatto per i musei, vedere quei quadri attraverso l’aiuto di un esperto permette di fare un affascinante viaggio nella storia dell’arte. Da questa sinergia c’è solo da guadagnare.