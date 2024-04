NOI MACERATESI

Vorrei segnalare un disservizio dell’Apm, per il quale sarebbe utile e semplice trovare una soluzione. Fino a un paio di mesi fa, attraverso il sito della società si potevano cercare eventuali avvisi, per chi non ha pagato il parcheggio o è rimasto parcheggiato più a lungo rispetto a quanto aveva pagato: bastava scrivere il numero di targa nel sito internet. Adesso invece non è più così, oltre alla targa serve anche il codice del bigliettino lasciato dagli ausiliari del traffico sul parabrezza. Con la targa sola non si fa niente. Purtroppo però a volte i bigliettini si danneggiano, magari perché ha piovuto, oppure si perdono o si rovinano. Capita anche, per fortuna raramente, che qualcuno sposti una multa sulla propria auto, per gabbare gli ausiliari, così il multato vero non saprà mai di quella sanzione. Ecco perché era meglio poter controllare gli eventuali avvisi solo con il numero di targa, come per altro si può fare con altre società che gestiscono la sosta. L’Apm non potrebbe tornare al vecchio sistema? Anche perché poi se non si paga in tempo il dovuto, arriva a casa una sanzione molto più pesante, di oltre 80 euro.

Lettera firmata