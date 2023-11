NOI MACERATESI

Gentile lettore, per la verità l’assessore alla sanità ha annunciato anche un aumento di stipendio per i medici e gli infermieri del pronto soccorso: rispettivamente 100 e 50 euro in più per le ore di straordinario. Questo dovrebbe incentivare il personale a fare lo straordinario, evitando il ricorso alle cooperative, moltissimo più costose per la Regione e quindi tutti noi. Sarà sufficiente questo incentivo per medici e infermieri di quel reparto? E quante ore in più potranno fare, allettati da questo aumento? Purtroppo, nonostante la svolta politica dopo secoli di governo di centro sinistra, non possiamo dire che la sanità sia stata rivoluzionata. Non abbiamo più l’Asur unica, ma tante piccole Ast, che dal punto di vista economico non so quale guadagno potranno mai portarci. I piccoli ospedali sono rimasti così, le riaperture clamorose che erano state annunciate non sono arrivate, le liste di attesa stanno sempre lì, indifferenti ai protocolli, ai monitoraggi, ai boarding e ai landing. Come stanno sempre lì, per nostra incredibile fortuna, i tanti medici e gli infermieri bravi, che ci salvano la vita al di là dei protocolli e dei proclami del politico di turno.