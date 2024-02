NOI MACERATESI

Gentile lettrice, in realtà non è vero che i ladri non vengono mai presi. Al contrario ci sono numerose denunce e, prima, altrettante inchieste da parte di carabinieri e polizia, che con fatica riescono a rintracciare bande di ladri nomadi, che partono dal Lazio o dalla Campania e raggiungono le altre ragioni, per ripulire quanti più appartamenti possibile. Sono bande specializzate, che spesso fanno danni di un valore maggiore del loro bottino e che, come lei giustamente dice, lasciano una sensazione orribile in chi subisce il furto. Oltre alla perdita economica, infatti, ci si sente violati nella propria intimità, il nostro rifugio per eccellenza, la casa, non ci sembra più sicuro, e ogni rumore diventa una minaccia. E per finire, spesso con i ladri se ne vanno i nostri ricordi, oggetti magari non di valore clamoroso, ma lasciati magari da una persona cara che non c’è più, o legati a qualche momento particolare. Per questo è un’esperienza davvero spiacevole subire un furto, e per questo fanno bene le forze dell’ordine a tentare, nei limiti del possibile, di prevenirli. La eventuale condanna successiva infatti non potrebbe comunque risarcirci di quello che ci è stato tolto.