NOI MACERATESI

Gentile lettore, è vero che a volte la televisione prova a mostrarci un mondo che, purtroppo, è poco realistico. Vale un po’ per tutto, comunque: al cinema sono sempre tutti belli e affascinati, e quando non lo sono lo diventano grazie alla sceneggiatura che ce li presenta così, riuscendo a convincerci. È chiaro che non si parla della realtà, spesso purtroppo ben più sgradevole. Tuttavia, ognuno di noi ha la sua sensibilità, ed è proprio in questa sensibilità che vanno a incidere i film e la pubblicità, modificando il famoso immaginario collettivo. Perché ancora ci colpiscono il colore o le preferenze sessuali di una persona? La risposta la sappiamo tutti. Forse 50 anni fa era ancora strano vedere una persona di colore alla guida di una azienda italiana, ma oggi non dovremmo stupircene, anzi dovremmo rallegrarcene pensando che magari non si tratti del solito raccomandato, ma di una persona capace. Viviamo in una società che è cambiata, ed è giusto che questa evoluzione sia rappresentata anche in televisione, anche se per qualcuno quel cambiamento sembra dissonante. Detto questo, si può benissimo continuare a guardare "La signora in giallo", ma perché rimanere ancorati al passato, quando si può provare a buttare un occhio sul futuro?