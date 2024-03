NOI MACERATESI

Caro Carlino,

la situazione internazionale e l’andamento delle primarie negli Stati Uniti impongono una riflessione condivisa in Italia e in Europa. Gli Usa sono ancora la prima potenza militare e economica al mondo, ma non più l’unica come negli ultimi decenni. Tallonano Cina e India, e la Russia ha il suo peso. Perciò negli Stati Uniti, chi più chi meno, pensano di doversi concentrare sull’oceano Pacifico e sull’oceano Indiano. L’Europa deve per questa linea rafforzare il proprio impegno per la propria sicurezza. Ora questo impone problematiche. L’indefettibile sforzo per la cultura di pace, impegno civile e morale di primaria rilevanza, si trova a coesistere con la necessità di scelte come l’aumento delle spese militari e il ripensamento di un esercito su base unicamente volontaria. È ritornato il problema dei soldati in numero adeguato. La vicenda Ucraina-Russia è davanti a noi. La tensione per la pace si trova di fronte inciampi da superare e da affrontare unitamente all’Europa, con razionalità e determinazione.

Dino Jajani