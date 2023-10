NOI MACERATESI

Gentile lettore, in effetti non ha alcun senso. Tra l’altro, Falconara è a due passi da Ancona, ma per i residenti delle altre province delle Marche non è così sotto casa, quindi bisogna metterci anche il tempo di arrivare lì. Da Macerata, ora che è stata completata la 77 fino a Foligno, in auto ci vuole molto poco a raggiungere Roma. E ancora più semplice poi è parcheggiare alla stazione di Foligno e andare in treno: in tutto tre ore, da quando si esce di casa a quando si scende a Termini, da dove poi si arriva ovunque con metro e bus (i taxi sembra non siano così pratici ultimamente). Di treni tra Foligno e la capitale ce ne sono moltissimi, e sono un mezzo ecologico. Per andare a Milano, da Ancona parte il Frecciarossa che è pure comodissimo e porta in centro. Grazie a questi voli, ci hanno assicurato che le Marche escono dall’isolamento. Per i maceratesi temo che il beneficio resti modesto, sebbene anche noi abbiamo contribuito a finanziare l’aiuto che la Regione ha investito per rilanciare l’aeroporto. Speriamo vada meglio che in passato, e speriamo soprattutto che, a parte le tratte interne, siano potenziate quelle per l’estero, che hanno forse un po’ più senso. Il traffico aereo va pensato in termini di praticità, utilità, economicità e sostenibilità; la propaganda politica non si fa con i soldi pubblici.