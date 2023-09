NOI MACERATESI

Gentile lettore,

ci sarebbero già delle responsabilità per il committente, in caso di infortunio sul lavoro. Ma se pensiamo ai lavori in una casa privata, è impensabile aspettarsi che il proprietario possa controllare come è organizzato e gestito un cantiere, se gli operai sono in regola e formati e protetti contro gli infortuni. Con alcuni enti pubblici, in alcuni casi potrebbero esserci funzionari con la competenza per sorvegliare l’esecuzione degli appalti, ma non sempre e non in tutti gli enti. Inoltre gli ispettori a disposizione di aziende sanitarie e ispettorati del lavoro sono sempre di meno. La verità è che se si vuole ottenere davvero un risultato, non basta approvare una bella legge, piena di obblighi e sanzioni sempre più severe: così ci si riempie la bocca, ma non cambia nulla. Purtroppo bisogna mettere mano al portafogli e investire in sicurezza: finanziare corsi, finanziare controlli, destinare tempo e denaro alla teoria e alla pratica di questo tema. In questa provincia ci sono centinaia e centinaia di cantieri, e quanto personale in più è arrivato ai vari organismi che dovrebbero sorvegliarli?