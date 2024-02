NOI MACERATESI

Sarebbe interessante mettere a confronto quanto negli ultimi decenni si è scritto in occasione di eventi tragici sul lavoro. Chissà se ci sono variazioni notevoli o per lo più fraseologia rituale, inneggiante a maggiori controlli, più responsabilità degli imprenditori etc. Mi piace ricordare come la maggior opera di architettura al mondo, la cupola di Filippo Brunelleschi, così ardita per cui ci vollero due secoli per decifrarla, produsse un solo morto. Il problema è innanzitutto culturale. Se rimaniamo nella prospettiva di dominare la natura e le sue forze tentando di costringerla ai nostri voleri, fidando nella tecnica avanzata, la vita dell’uomo passa in secondo piano. Per questo siamo di continuo a piangere per le morti sul lavoro. Assecondare la natura e le sue leggi con giudizio e proporzioni matematiche è la strada da recuperare.

Dino Jajani