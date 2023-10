NOI MACERATESI

Gentile lettore,

nonostante alcuni cittadini avessero da tempo segnalato alcuni problemi, finora la situazione sembra sia stata un po’ sottovalutata. Non vivendo noi a Caracas, possiamo aspettarci che qualche controllo in più da parte di tutte le forze dell’ordine rimettano la situazione in carreggiata, evitando che il degrado prenda piede. Il livello di sicurezza di questa città consente ancora di intervenire in maniera efficace. Per farlo però è necessario ascoltare le segnalazioni della gente, e intervenire dove necessario.