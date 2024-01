NOI MACERATESI

Gentile lettore, impossibile darle torto. Dove ieri ci si divertiva, domani si farà, magari, un elettrocardiogramma. Del resto, negli anni scorsi diverse discoteche della provincia, dove migliaia di giovani avevano trascorso serate spensierate, furono trasformate in night club e anche quello era un segno dei tempi che cambiavano. Dal ballo al ballo di San Vito evidentemente il passo è breve, e purtroppo non è un passo di danza. I ragazzi sono sempre di meno, e sempre meno spensierati, in compenso gli anziani aumentano, l’aspettativa di vita cresce sempre di più e le strutture sanitarie pubbliche non riescono a soddisfare tutta la domanda di esami, visite, analisi che ricevono. Così, gli spazi della gioventù si restringono, e quelli della medicina privata crescono, perché è in quella direzione che vanno i soldi. Chissà, forse se ricominciassimo tutti a ballare di più avremmo meno bisogno della sanità. Di sicuro farebbe bene al nostro umore, e già questo sarebbe un risultato. Potrebbe essere un buon augurio per il 2024, rifacendoci alla famosa frase di Nietszche, di caos dentro di noi ne abbiamo tanto, è ora di dare alla luce una stella danzante.