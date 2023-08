NOI MACERATESI

Gentile lettore, magari l’argomento di cui lei parla riguardasse solo Napoli e i napoletani. La triste verità è che le raccomandazioni sono una piaga ampiamente diffusa in tutta Italia, e che pagando si possono ottenere molti titoli, per altro in alcuni casi anche in maniera del tutto legittima, con sistemi ormai sdoganati ma non per questo meno inverecondi. Il nuovo governo ha voluto inserire la parola "merito" nell’intitolazione del ministero dell’istruzione, perché evidentemente nel mondo della scuola il concetto di merito deve essere ribadito, proclamato, non è già in re ipsa, genetico nel sistema formativo. No, è un concetto con cui il governo ci chiede di iniziare a familiarizzare. Del resto, è lo stesso governo dove – primo caso – il presidente del consiglio ha tra i ministri il cognato. Perché invece il concetto di "tengo famiglia" lo abbiamo tutti presente: il suo sindacalista, che avrà combattuto per i diritti di tutti, ma per quelli del figlio un po’ di più, e poi quelli che gli hanno firmato documenti e titoli, quelli che lo hanno assunto senza protestare. Tutti in qualche modo finiamo di essere complici di questo sistema, perché combatterlo sarebbe sfiancante e non possiamo permettercelo perché "teniamo famiglia".