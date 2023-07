NOI MACERATESI

"Ma chi parcheggia lontano - prosegue il lettore -, deve poi portare a braccia tutto il necessario, sedie, ombrelloni, borse. E si riempiono la bocca del termine democrazia". Una conclusione amara, ma difficile da non comprendere. In alcune situazioni, gli anziani si trovano davvero in difficoltà, tra pensioni sempre più erose, spese crescenti, servizi sul viale del tramonto. Ci vuole un fisico bestiale, come cantava Luca Carboni qualche estate fa, soprattutto per chi rifiuta di pagare anche l’aria che respira. Ci sono infatti spiagge splendide, con ogni genere di servizio e tutto curatissimo, per chi è pronto a pagare prima il parcheggio, poi il lettino e l’ombrellone, non proprio a buon mercato per altro. Purtroppo non è facile trovare una soluzione. Ci vorrebbe una protesta strutturata, ma i soggetti che un tempo avevano l’incarico di difendere le categorie più deboli oggi sembrano aver perso di credibilità. Non ci resta purtroppo che diventare consumatori sempre più attenti, cittadini sempre più vigili per evitare le trappole del mercato, facendo scelte sempre più mirate, calcolate e consapevoli, sapendo che tutto ha un costo, anche una passeggiata al mare, così da decidere se e quanto pagare per farla.