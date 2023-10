NOI MACERATESI

Gentile lettrice, è facile pensare a mille situazioni in cui una richiesta di soccorso può arrivare in maniera poco chiara, poco precisa. Ma è anche vero che con il senno del poi siamo tutti bravi: possono purtroppo verificarsi dei casi in cui le informazioni passano male, o in maniera parziale, imprecisa, e può bastare un piccolo dettaglio a cambiare una storia. Ognuna delle persone coinvolte nella vicenda ha creduto di aver fatto il possibile, se uno solo avesse fatto qualcosa in più magari non avremmo pianto tre persone morte in quel modo orribile. Tuttavia, le persone coinvolte non sono solo i tre che sono stati indagati nell’inchiesta della procura. Molti di più erano quelli che conoscevano la situazione, e che forse avrebbero potuto fare un passo in più rispetto al sentiero ordinario che hanno seguito. Cercare un colpevole non aiuta nessuno, imparare una lezione invece può servire a tutti. Perché tutti possiamo trovarci al bivio tra lasciar correre e non voltare la testa, in tanti momenti. E allora magari ricordiamo che non tutte le conseguenze sono riparabili, che non è sempre compito di qualcun altro, che non sempre "non succede niente". A volte succede qualcosa, a volte persino qualcosa di bruttissimo.