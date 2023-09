NOI MACERATESI

"Se il dipendente fosse cosciente e si muovesse con estrema cautela e prudenza durante lo svolgimento del suo compito - prosegue il lettore nella riflessione che ci ha inviato -, tante morti non si verificherebbero. Mio padre, titolare di una fornace per la produzione di calce idraulica, avviata nel dopoguerra, aveva dieci dipendenti e pur essendo un lavoro pericoloso con le mine nelle cave, che provocavano una pioggia di pietre, in ottant’anni di attività non gli è accaduto mai nulla. Consapevole del pericolo che correvano faceva allontanare gli operai mezz’ora prima dello scoppio. Quindi basta con queste morti che si potrebbero evitare, perché la vita umana sacra, va anteposta a tutto e tante famiglie non resterebbero senza sostegno". È un tema, come lei dice, su cui ci vorrebbe maggiore impegno e sensibilità. Ma non servono altre leggi, magari sempre più punitive e sempre più impervie per i datori di lavoro; possono andare bene anche le attuali, purché si inizi a investire (cioè mettere soldi veri, non chiacchiere) sui controlli, sul personale necessario per farli, sulla formazione.