NOI MACERATESI

La società di oggi ci porta a dare giudizi generalizzando "la colpa è di tutti", pur di nasconde agli altri quello che è il vero problema. Ci riferiamo alle lamentele fatte ultimamente sul degrado di "piazza Pizzarello, avamposto dove piazzare gli obbrobri urbanistici". Ebbene se le rimostranze sono rivolte al più che decennale scheletro in cemento armato, ci trovano d’accordo, ma non si capisce il motivo per scrivere sui monumenti presenti. A tale proposito si vuole ricordare che gli alpini non necessitano di nessuna "pontificazione" per le loro azioni o attività. È la storia che ci riconosce il valore aggiunto all’alpinità. Inoltre il luogo dove è stato eretto il monumento (intervento interamente finanziato dal Gruppo di Macerata) è un luogo sacro per il corpo degli alpini. In quella zona a livello toponomastica la città di Macerata ricorda Ugo Pizzarello, decorato al valor militare medaglie d’oro e d’argento, i fratelli Piero e Lorenzo Cioci, medaglie d’argento al valor militare, e le medaglie d’oro al valor militare Mario Morbiducci e Domenico Rossi, per citarne alcuni. A conclusione, vale quanto detto nelle prime righe con l’invito a volersi documentare sulle Vie della Memoria camminando per Macerata.

Il capo Gruppo alpini

di Macerata, Simone Vissani