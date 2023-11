NOI MACERATESI

Caro Carlino,

sono un uomo di 87 anni, non iscritto a nessun partito. Ritengo esternare il mio pensiero sulla situazione in cui si trova lo Stato ebraico, che da anni sostengo nel difficile cammino verso la pace e la convivenza in Medio Oriente. Uno Stato che ha dato la possibilità a milioni di ebrei sparsi di ritornare nella propria terra di origine, di ottenere libertà, dignità e indipendenza. Se Israele vuole resistere alle forze che minacciano di distruggerlo, di sopprimere la libertà intellettuale e individuale, deve avere presente ciò che è in gioco e quale è il suo debito verso quelle libertà che i suoi antenati hanno conquistato al prezzo di dure lotte. Vi è un momento nella storia dell’uomo in cui i governi devono prendere delle decisioni lasciandosi guidare non da considerazioni di opportunità, ma assumendo atteggiamenti chiari e inequivocabili. Non si può inoltre ascoltare in una televisione italiana da una giornalista italiana mettere in dubbio il taglio della testa ad adolescenti e neonati ebrei, quando tutto il mondo ha visto e documentato.

Galliano Nabissi