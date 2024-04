NOI MACERATESI

La nascita dello Stato in età moderna ha imposto interrogativi cui nessun pensatore ha potuto sottrarsi. Lo Stato opera per il bene di tutti i gruppi componenti la società, vincendo gli egoismi dei gruppi e degli individui in uno sforzo destinato ad accomunare tutti per un fine da cui tutti traggono vantaggio. Questo paradigma è ineccepibile, lo stato rinsalda se stesso nel soddisfare i componenti e questi si rafforzano nello stato. Sorge una problematica quando lo Stato non riesce a fare un progetto comune. Allora o sorgono egoismi particolari, o gli organismi intermedi tentano di sostituire lo stato cercando di liberarsi dalle propria particolarità. In Italia abbiamo il personale sanitario che prospetta per la salute, gli agricoltori per l’agricoltura, i commercianti per il commercio e così via. Avremo di nuovo una classe politica con il senso dello stato? Ma intanto quale impegno deve mettere ogni gruppo e ogni singolo cittadino?

Dino Jajani