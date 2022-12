NOI MACERATESI

Gentile lettore, in passato questo tema aveva acceso molte discussioni. Ci sono stati anni in cui molti, animalisti convinti o semplici possessori di cani e gatti, si sono impegnati per mettere un freno alla pratica dei botti di capodanno. Il problema è legato soprattutto al rumore, che spaventa moltissimo gli animali e spesso li spinge a scappare. Inoltre, come lei dice, c’è anche la questione della sicurezza per chi si avventura in operazioni da artificiere, senza alcun calcolo dei rischi possibili: ogni anno c’è un triste bilancio di feriti più o meno gravi dovuti ai botti illegali, a quelli poco sicuri, o persino a quelli sicurissimi ma usati in modo davvero scriteriato, magari dentro casa o coinvolgendo i bambini piccoli. Ultimamente, invece, se ne parla un po’ meno. Da un lato, si è un po’ diffusa una cultura di rispetto e cautela, e molti hanno smesso di usare questi giochi. Resistono gli irriducibili, per i quali l’anno non può iniziare senza dichiarare una guerra di luci e rumori scoppiettanti con il vicino. Speriamo che sempre di più aumenti la consapevolezza, che ci porti a preferire passatempi più innocui evitando fiamme, polveri esplosive, lanterne e tutta l’attrezzatura varia da piccoli piromani.