NOI MACERATESI

Gentile lettore, ogni anno, quando sono resi noti i premi per il personale, qualcuno protesta proprio come fa lei oggi: che senso ha riconoscere un extra a chi ha fatto il suo dovere? In realtà il premio è una parte della retribuzione che è stata collegata al raggiungimento di obiettivi precisi, e questo dovrebbe essere anche un nostro interesse. Per evitare che tutto lo stipendio fosse pagato tanto a chi sgobba quanto a chi scalda la sedia, si è pensato a questo escamotage. Funziona? Per dirlo, dovremmo andare a guardare caso per caso, attività che – per come è pensato il sistema – è stata affidata a un organismo esterno di valutazione, dal cui giudizio dipende il pagamento dei premi. In ogni caso, se vediamo che qualche servizio non funziona come, secondo noi, dovrebbe, possiamo farci parte attiva e segnalarlo, per cercare di rimuovere eventuali ostacoli. In generale però i dipendenti pubblici – salvo eccezioni deprecabili, ma innegabilmente esistenti – hanno superato un concorso pubblico per avere quel posto. Chi ritiene che quella sia una vita piena di agi, non ha che da mettersi sotto con i libri e tentare di entrare a far parte di questa elite, invece di contestare i presunti privilegi altrui.