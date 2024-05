NOI MACERATESI

Gentile lettore,

la presunzione di innocenza purtroppo è un ideale: quando veniamo a sapere di un’indagine, facciamo fatica a non prendere una posizione su innocenza e colpevolezza. Se si tratta di un politico poi, difendiamo l’innocenza di quelli della nostra parte, siamo intransigenti con gli avversari. In mezzo, c’è sempre qualcuno che se la prende con la giustizia a orologeria, ignorando o fingendo di ignorare come funzionino i procedimenti penali. Nella logica dell’equilibrio dei poteri, non è sano che un’inchiesta della procura possa automaticamente portare alle dimissioni dell’indagato. Tuttavia un amministratore pubblico, che rappresenta i cittadini e gestisce moltissimi soldi pubblici, non può avere un simile fianco scoperto, che lo indebolirebbe e indebolirebbe l’istituzione che rappresenta. Infine, ogni indagato ha il diritto di proclamarsi innocente, anche se non lo è. Così alla fine, in questo caso come in tutti gli altri, le dimissioni finiscono per essere l’unica strada possibile. Per evitare che un’inchiesta diventi un’arma così potente in politica, due cose bastrebbero: tempi rapidi e massima trasparenza. Ma poiché queste sarebbero davvero risolutive soprattutto per i cittadini e gli innocenti, non se ne parla.