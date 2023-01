NOI MACERATESI

Gentile lettore, non sia pessimista: non siamo ancora alla frutta, anche se magari siamo ai contorni. È vero che quest’anno non si era pensato neppure a una festicciola per Capodanno, è vero che è arrivato in consiglio il bilancio della Regione Lazio, è vero che siamo a gennaio e ancora non si sa che si farà allo Sferisterio (e quali cantanti e registi e scenografi saranno pronti con un preavviso simile, ammesso che arrivi mai un preavviso), è vero che a scuola iniziata ci siamo trovati con meno autobus e nuovi servizi da pagare, è vero che erano stati aumentati tutti i parcheggi salvo poi ripensarci, giusto per dire le prime cose che vengono in mente. Ma in fondo in città abbiamo ancora qualche manifestazione che funziona. La maggior parte di queste, tranne una, sono organizzate da persone che, per forza di cose, avevano rapporti con le passate giunte di centro sinistra, dunque a questo punto cosa ne sarà di loro? Varrà la solita regola, se sei amico del mio nemico sei mio nemico, e quindi faremo una bella piazza pulita? Oppure si potrà conservare qualcosa che in passato ha dimostrato di funzionare e valere? I maceratesi non se lo chiedono per mera curiosità, ma sempre per il solito motivo: i soldi che spende l’amministrazione non li ha messi l’amministrazione, bensì noi, sono nostri, di tutti, e bisogna usarli bene.