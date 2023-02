NOI MACERATESI

Gentile lettore, l’arresto di un criminale di quel calibro dopo la bellezza di 30 anni di latitanza dà moltissimo da pensare. Ma le risposte sono difficili, quando buona parte dei dati sono ignoti. Non definirei l’arresto un successo, altrimenti dovremmo dire che il mancato arresto finora era una sconfitta. Il confronto Stato-mafia in certi termini non c’è più, in altri è costante, e i fatti dell’altro giorno potrebbero cambiare gli scenari di nuovo. Se dobbiamo essere certi, come diceva il giudice Falcone, che anche il fenomeno della mafia abbia un termine, non mi sembra che oggi ci siano segnali che facciano pensare a un suo indebolimento. In forme diverse, senza più le stragi, esiste tuttora ed è spesso di fianco a noi in modo impensabile, mimetico, multiforme. Con una criminalità di questo tipo temo ci sia poco da cantare vittoria. L’altro giorno è stato messo un punto a una frase, ma non si è archiviato di certo il problema. Basta guardare a un dato: malgrado fosse il ricercato numero uno, Messina Denaro è stato preso solo in un momento di grande debolezza, in condizioni di salute estremamente compromesse. Quanti lo hanno aiutato fino a ieri per paura, per convenienza, per ignoranza? Tantissimi, per questo potrebbe sembrare una battaglia persa. Ma rinunciare alla lotta sarebbe mettersi dalla loro parte.