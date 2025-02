Noi Moderati, doppio incontro per la campagna di tesseramento

Inizia oggi la promozione di Noi Moderati, il partito del centrodestra presieduto da Maurizio Lupi e coordinato in provincia di Macerata da Paolo Perini. Il primo evento di incontro con la cittadinanza del capoluogo è fissato per oggi, in corso Cavour 36, dalle 16.30 alle 19.00, mentre il secondo è in programma domani nella sede di via Roma 72, sempre dalle 16.30 alle 19. "Questo nuovo appuntamento su Macerata, che si svolge in contemporanea ad altri simili in più città italiane – afferma Perini – , è il punto di partenza della campagna di tesseramento 2025, in vista dei congressi territoriali e di quello nazionale, previsti per i prossimi mesi. Il gruppo provinciale conta già numerosi tesserati, tra cui vari amministratori dei Comuni maceratesi, e l’inaugurazione della sede provinciale e comunale, un mese fa con il presidente Maurizio Lupi, ci ha offerto la possibilità di aprire questo spazio alla cittadinanza e invitare chi voglia a esporre idee, progetti e necessità".