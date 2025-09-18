Noi Moderati e la sfida regionale. Lupi lancia i sei maceratesi: "Sanità e infrastrutture in primis"

Tappa a Macerata per il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, con l’incontro nel locale Hab in via Gramsci e successivo brindisi con i candidati maceratesi alle regionali (in corsa Paolo Perini, Sabrina De Padova, Maika Gabellieri, Ursula Cappelletti, Abdul Latif Tarakji e Adriano Sebastianelli). Fiducia per le vicine elezioni, come spiegato dallo stesso Lupi, dopo il lavoro svolto negli ultimi cinque anni. "Quando si è governato per cinque anni contano i risultati e quel che si può ancora fare per continuare a migliorare. Si tratta di un buon governo che verrà valutato dai cittadini alle prossime elezioni, e la lista di Noi Moderati darà il suo contributo affinché si continui a governare questa regione. In un momento come questo la sfida vera riguarda la responsabilità e il coraggio della responsabilità stessa, mai come adesso è necessaria una moderazione seria e concreta". Obiettivo, lo sviluppo di una politica che ponga al centro la persona e la sua salute, mentale e fisica. Ha continuato Lupi: "Per noi la politica deve rimettere al centro la persona e la famiglia, puntando sul miglioramento della sanità e delle infrastrutture. Ancona ha dimostrato, in ambito sanitario, di essere un’eccellenza e di questo non possiamo che essere molto orgogliosi. La battaglia per la salute, però, non può riguardare solo quella fisica - ha aggiunto il presidente di Noi Moderati -: per questo essenziale è battersi per la figura dello psicologo e il supporto che questo può e deve dare nelle scuole e nelle famiglie, con la possibilità reale di usufruire di questo importante servizio tra quelli di base". Argomento toccato è stato poi quello della riforma della giustizia, con focus sulla separazione delle carriere. "La riforma della giustizia con la separazione delle carriere è fondamentale per rendere la giustizia stessa più equa - ha detto Lupi -, che veda sullo stesso piano la parte giudicante e quella inquirente, senza sovrapposizioni. La coerenza per chi fa politica è realizzare praticamente quello che viene promesso ai cittadini. E saranno poi proprio loro, con il referendum, a scegliere da che parte stare". Punto essenziale per Lupi è infine la proposta di rendere ricorrenza nazionale la festa di San Francesco del 4 ottobre. "Domani (oggi, ndr) il parlamento voterà la nostra proposta di ripristinare la festa di San Francesco, per noi tassello molto importante. In questo momento storico c’è bisogno di simboli e segni a cui guardare, e questo può essere un buon punto a cui far riferimento. Sarebbe occasione per ricordare i valori che Francesco ha testimoniato (come pace, rispetto della natura e cristianesimo quale fonte di speranza), in un segno che, anche laicamente, possa essere d’aiuto a tutti" ha concluso.