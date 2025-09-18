Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ragazzino accoltellatoGranchio bluGite autunnoConcerti 2026Affari tuoiElettra Lamborghini
Acquista il giornale
CronacaNoi Moderati e la sfida regionale. Lupi lancia i sei maceratesi: "Sanità e infrastrutture in primis"
18 set 2025
MARTINA DI MARCO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Noi Moderati e la sfida regionale. Lupi lancia i sei maceratesi: "Sanità e infrastrutture in primis"

Noi Moderati e la sfida regionale. Lupi lancia i sei maceratesi: "Sanità e infrastrutture in primis"

Incontro in via Gramsci prima di spostarsi ad Ancona. L’obiettivo è puntare "sui risultati conseguiti in questi cinque anni nelle Marche". Poi la proposta di rendere ricorrenza nazionale la festa di San Francesco.

Maurizio Lupi con Perini, De Padova, Gabellieri,. Cappelletti, Latif Tarakji e. Sebastianelli ieri davanti al locale Hab

Maurizio Lupi con Perini, De Padova, Gabellieri,. Cappelletti, Latif Tarakji e. Sebastianelli ieri davanti al locale Hab

Per approfondire:

Tappa a Macerata per il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, con l’incontro nel locale Hab in via Gramsci e successivo brindisi con i candidati maceratesi alle regionali (in corsa Paolo Perini, Sabrina De Padova, Maika Gabellieri, Ursula Cappelletti, Abdul Latif Tarakji e Adriano Sebastianelli). Fiducia per le vicine elezioni, come spiegato dallo stesso Lupi, dopo il lavoro svolto negli ultimi cinque anni. "Quando si è governato per cinque anni contano i risultati e quel che si può ancora fare per continuare a migliorare. Si tratta di un buon governo che verrà valutato dai cittadini alle prossime elezioni, e la lista di Noi Moderati darà il suo contributo affinché si continui a governare questa regione. In un momento come questo la sfida vera riguarda la responsabilità e il coraggio della responsabilità stessa, mai come adesso è necessaria una moderazione seria e concreta". Obiettivo, lo sviluppo di una politica che ponga al centro la persona e la sua salute, mentale e fisica. Ha continuato Lupi: "Per noi la politica deve rimettere al centro la persona e la famiglia, puntando sul miglioramento della sanità e delle infrastrutture. Ancona ha dimostrato, in ambito sanitario, di essere un’eccellenza e di questo non possiamo che essere molto orgogliosi. La battaglia per la salute, però, non può riguardare solo quella fisica - ha aggiunto il presidente di Noi Moderati -: per questo essenziale è battersi per la figura dello psicologo e il supporto che questo può e deve dare nelle scuole e nelle famiglie, con la possibilità reale di usufruire di questo importante servizio tra quelli di base". Argomento toccato è stato poi quello della riforma della giustizia, con focus sulla separazione delle carriere. "La riforma della giustizia con la separazione delle carriere è fondamentale per rendere la giustizia stessa più equa - ha detto Lupi -, che veda sullo stesso piano la parte giudicante e quella inquirente, senza sovrapposizioni. La coerenza per chi fa politica è realizzare praticamente quello che viene promesso ai cittadini. E saranno poi proprio loro, con il referendum, a scegliere da che parte stare". Punto essenziale per Lupi è infine la proposta di rendere ricorrenza nazionale la festa di San Francesco del 4 ottobre. "Domani (oggi, ndr) il parlamento voterà la nostra proposta di ripristinare la festa di San Francesco, per noi tassello molto importante. In questo momento storico c’è bisogno di simboli e segni a cui guardare, e questo può essere un buon punto a cui far riferimento. Sarebbe occasione per ricordare i valori che Francesco ha testimoniato (come pace, rispetto della natura e cristianesimo quale fonte di speranza), in un segno che, anche laicamente, possa essere d’aiuto a tutti" ha concluso.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

RiformaElezioni Regionali