Noi Moderati. Paolo Perini eletto segretario provinciale

Paolo Perini (nella foto) è stato eletto nuovo segretario provinciale di Noi Moderati di Macerata durante il primo congresso provinciale, presieduto dal vicecapogruppo alla Camera e responsabile nazionale Enti locali del partito, l’onorevole Pino Bicchielli. Il congresso, che ha visto una numerosa presenza dei tesserati, ha confermato il radicamento del partito come forza fondamentale del centrodestra nel territorio. Perini, già coordinatore del gruppo provinciale, è stato eletto all’unanimità. "Congratulazioni e buon lavoro a Perini, già all’opera per costruire una squadra forte per le elezioni regionali, dove Noi Moderati sarà presente con la propria lista e simbolo a sostegno del presidente uscente Francesco Acquaroli", ha detto Bicchielli. Ai lavori hanno partecipato anche il coordinatore regionale Tablino Campanelli, il capogruppo in Regione Marco Marinangeli e la responsabile nazionale del movimento femminile Alessandra Taglieri. Presenti anche numerose forze politiche della maggioranza che sono intervenute come ospiti al Congresso e che hanno portato il proprio saluto istituzionale, esprimendo in più occasioni la volontà di collaborare insieme. "In questo periodo è cresciuta la disaffezione per l’impegno politico, per la partecipazione e per il confronto ed è necessario invertire la rotta – ha affermato Perini –. La politica urlata allontana, soprattutto i giovani che invece devono essere al centro di ogni discussione e per questo bisogna ritornare a un sano dibattito e al confronto. La moderazione dei toni nel nostro agire politico accompagna la forza delle idee per dare rappresentanza a chi oggi non si sente affatto rappresentato. Abbiamo iniziato un percorso, stiamo continuando un cammino per costruire una forza politica capace di parlare finalmente al plurale".