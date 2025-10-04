Noi Moderati, Perini si dimette da segretario provinciale: "Ma il mio bilancio è positivo"

Paolo Perini si dimette da segretario provinciale di Noi Moderati. Il passo indietro, fatto insieme ad altri dirigenti provinciali e cittadini, arriva pochi giorni dopo le elezioni regionali, con il partito di Maurizio Lupi che non ha eletto nessun consigliere, fermandosi in provincia all’1,74 per cento (Perini ha ottenuto 207 preferenze personali). Spiega il segretario dimissionario: "La decisione nasce dalla profonda delusione per il fallimento delle strategie politiche adottate dalla segreteria regionale di Noi Moderati – con l’avallo di alcuni vertici nazionali – che hanno di fatto impedito ogni reale dialogo con le altre forze moderate del centrodestra". Perini ci tiene a sottolineare che "le dimissioni non hanno nulla che fare con il risultato elettorale, che considero molto positivo. Qualsiasi cosa si dica l’azione provinciale ha dato i suoi frutti. Essere arrivato al termine di questo percorso elettorale con questo risultato mi inorgoglisce. Mi sono candidato per spirito di servizio, su richiesta del presidente Lupi, e il traguardo non è arrivare in consiglio regionale, ma far capire che il cambiamento a cui sto lavorando da tre anni, è possibile. Essere rappresentante di lista, segretario provinciale e candidato non è stato per niente facile, tante incombenze e responsabilità. Mi intesto personalmente questo risultato che non è da poco, partendo da solo e creando un gruppo che nessuno pensava potesse fare". Per Perini è "doveroso aprire una nuova fase, per costruire una grande casa comune dei moderati. Noi Moderati ha dimostrato di non essere in grado di rappresentare questo progetto: riteniamo un gesto di responsabilità lasciare un contenitore che oggi appare sterile, per dare vita a un percorso con strumenti reali di azione politica".